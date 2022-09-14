Гороскоп на 15 сентября: Раки вспомнят о родственниках и давних знакомых, а Стрельцы создадут нечто грандиозное

Прогноз на четверг для всех знаков Фото: Иван МАКЕЕВ

Овен

Сегодня вы слишком напряжены. Избегайте споров и конфликтов, даже если будете чувствовать свою правоту. Лучше сосредоточьтесь на том, что вам приятно. А напротив неоднозначных ситуация поставьте мысленную галочку и в следующий раз при их повторении спокойно напомните окружающим, что лучше бы поступить иначе.

Телец

Скромность и умение довольствоваться малым – это ваш девиз сегодня. Сбавьте скорость, дайте окружающим возможность тоже проявить себя. Ваш звездный час еще наступит, и вы точно не пожалеете. Зато сегодня вы сможете обрести верных союзников или даже настоящих друзей. А еще вам полезно внимательно смотреть и слушать, подмечая, что происходит вокруг.

Близнецы

Звезды рекомендуют вам сосредоточиться на самых важных делах, не распыляясь на мелочи. Это день подходит для серьезных свершений, и обидно будет потратить его на чепуху. Избегайте прокрастинации, меньше тратьте время на соцсети и телефонные разговоры. И помните: даже если глаза боятся, руки – делают.

Рак

Самое время сегодня вспомнить о своих дальних родственниках и друзьях, с которыми давно не общались. Возможно, они тоже думают о вас, но стесняются позвонить или написать первыми. В вашей жизни сейчас наступают перемены, и поддержка от тех, кто вас хорошо знает, будет особенно важна. Да и им ваша не помешает.

Лев

Все в доме почему-то начало рваться или ломаться? Это знак, что нужно больше внимания уделить своему быту и сделать несколько обновок. Сегодня хороший день для этого. Удачно пройдет шоппинг, а еще у вас есть все шансы начать ремонт, пусть даже небольшой. Возможно, день пройдет не очень весело, зато продуктивно.

Дева

У вас есть четкая цель, и вы будете делать все для ее достижения. Но готовьтесь к тому, что вам будут отчаянно мешать. Но это не со зла, просто всем от вас будет что-то нужно. В том числе домашним, которые могут обидеться, что вы совсем не уделяете им внимания. Нужно просто все это пережить. Просто берите и делайте без лишних эмоций.

Весы

От вас потребуются лидерские качества и талант убеждения. Вероятно, придется взвалить на себя груз чужих проблем и чужой ответственности. Зато появляется возможность овладеть новыми знаниями и заполучить новые навыки. И вообще, может быть, вам понравится быть лидером, и вы откроете в себе к этому настоящее призвание?

Скорпион

Проблема, тревожившая вас в последнее время, уйдет, и вы наконец-то вздохнете с облечением. Постарайтесь больше не попадать в «подвешенные» ситуации, тем более что это зависит от вас больше, чем может показаться. Остаток дня посвятите отдыху и приведению мыслей и чувств в порядок. И выспитесь.

Стрелец

Поддайтесь творческим порывам, сегодня вы можете создать нечто грандиозное. Не сдерживайте свою фантазию. Своим примером вы вдохновите окружающих либо просто скрасите себе и близким хмурый осенний день. Только не доходите до излишнего экстрима, полностью отключать голову все же не рекомендуется.

Козерог

Сегодня случится что-то не очень приятное. Не катастрофа, но все же. Кто-то обманет ваше доверие, либо будет испытывать ваше терпение. Постарайтесь реагировать без личных эмоций, но достаточно жестко. Вы совершенно не обязаны терпеть издевательства, вы как минимум достойны уважения.

Водолей

Вам повезет в делах сердечных. Если ваши отношения уже проверены временем, то они обретут второе дыхание. Если вы находитесь на «конфетно-букетной» стадии, то события начнут развиваться неожиданным, но весьма приятным образом. Вы тоже в долгу не останетесь и внесете свою долю романтики.

Рыбы

Вас позовут вперед приключения. Так вперед, ведь вы давно о них мечтали! К тому же, вам жизненно необходима «перезагрузка». Главное, отправляться хорошо подготовленными и ничего не забыть положить в дорогу. Впереди ожидают приятные встречи и позитивные эмоции. И скорее всего, вам не раз пригодится фотоаппарат.

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