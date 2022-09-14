ЦИК Удмуртии признала победу Александра Бречалова на выборах главы республики

Фото: Михаил Красильников

14 сентября Центризбирком Удмуртии утвердил результаты трехдневного голосования на выборах главы региона. Победителем признан действующий глава республики Александр Бречалов - за него проголосовали 64,37% избирателей.

На втором месте – кандидат от КПРФ Александр Сыров с 19,8% голосов.

Третье место занял выдвинутый ЛДПР Тимур Ягафаров, за него проголосовали 9,8% пришедших на участки избирателей.

Представитель СРЗП Вадим Белоусов занял последнее место (3,3%).

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Зарезавшему односельчанина из ревности жителю Удмуртии грозит до 15 лет колонии

В Ижевске произошло ДТП с машиной скорой помощи

Ночью у автосалона на улице К.Маркса в Ижевске произошел пожар