ЦИК Удмуртии признала победу Александра Бречалова на выборах главы республики

Фото: Михаил Красильников
14 сентября Центризбирком Удмуртии утвердил результаты трехдневного голосования на выборах главы региона. Победителем признан действующий глава республики Александр Бречалов - за него проголосовали 64,37% избирателей.
На втором месте – кандидат от КПРФ Александр Сыров с 19,8% голосов.
Третье место занял выдвинутый ЛДПР Тимур Ягафаров, за него проголосовали 9,8% пришедших на участки избирателей.
Представитель СРЗП Вадим Белоусов занял последнее место (3,3%).
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