ГИБДД: в столкновении легковушки и «скорой» в Ижевске пострадали 4 человека

Фото: ЗИ - ЗЛОЙ ИЖЕВЧАНИН | ИЖЕВСК, vk.com/zlou18, vk.com/zlou18

4 человека пострадали в столкновении легкового автомобиля и машины скорой медицинской помощи, которое произошло в Ижевске вечером 13 сентября. Об этом сообщили в 1-м отделе УГИБДД по Удмуртии

Установлено, что около 22:30 на перекрестке улиц Удмуртской и 10 лет Октября 20-летний водитель автомобиля Mitsubishi, имеющий стаж вождения 1 год, не уступил дорогу медицинскому «Форду», который двигался с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом.

В результате ДТП медсестра и фельдшер СМП получили травмы и ушибы, водитель и пассажир легковушки (19-летняя девушка) - легкие травмы.

Госавтоинспекция напоминает, что при приближении транспортного средства со специальной цветографической схемой, включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом водители должны уступить дорогу, а пешеходы – воздержаться от перехода проезжей части. За невыполнение этого правила предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ в виде штрафа от трех до пяти тысяч рублей, либо лишение права управления на срок от трех месяцев до года.

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