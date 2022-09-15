15 сентября в Ижевске ожидаются переменная облачность и кратковременные дожди

Какая погода ждет ижевчан в четверг Фото: Иван МАКЕЕВ

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на четверг.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, днем 15 сентября в Ижевске ожидается переменная облачность. Температура воздуха в столице Удмуртии составит +16..+18 °С. Вероятны небольшие кратковременные дожди. Скорость юго-восточного ветра достигнет 9-14 м/с.

К вечеру по данным Росгидрометцентра столбик термометра опустится до +9 °С. Ветер не изменит направления, но его скорость снизится до 3 м/с. Ночью синоптики дождей не обещают.

Желаем вам отличного дня!

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