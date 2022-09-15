Власти Ижевска прокомментировали слухи о неготовности новой школы на улице Берша к учебному году

Автор поста в соцсети выразил опасения, что с родителей могут начать собирать деньги Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Гневный анонимный пост, написанный якобы от имени родителей учеников новой школы на улице Берша, разошелся в соцсетях Ижевска. Автор утверждал, что в новой образовательной организации есть существенные проблемы, которые предстоит решать за счет родительских денег. В частности, жаловались на бассейн, который оказался не оснащен системой очистки, и неработающую раздевалку.

Скриншот одной из записей

Как прокомментировали в пресс-службе администрации Ижевска, информация о бассейне не соответствует действительности. Очистительная система на месте и находится в рабочем состоянии, уже в полном объеме проведены пуско-наладочные работы, заключен договор на обслуживание оборудования. Также в штат приняли педагога по плаванию, сейчас составляется расписание занятий. Классные руководители в скором времени сообщат ученикам график уроков в бассейне. Таким образом, по заявлению городских властей, на доработку бассейна не потребуется никаких дополнительных денежных сборов.

Что касается гардероба, то он действительно пока не работает, но будет открыт в ближайшие дни.

Коме того, сообщалось, что в школе не запущен электронный журнал. В пресс-службе Ижевска пояснили, что сейчас всех принятых обучающихся включают в списки электронной системы. Эта работа осуществляется параллельно с календарно-тематическим планированием. Как только она будет завершена, появится и электронный журнал.

Напомним, здание на Берша – это второй корпус школы № 8, его начали строить еще в 2019 году. Объект планировали сдать в 2020-ом, однако подрядчик не справлялся с объемом работ. Сроки были сдвинуты на 2021 год, контракт с подрядчиком расторгли. После этого в проект вносились правки, строительство стало дороже и затянулось еще на год. 1 сентября 2022 года долгожданная школа наконец открыла свои двери для почти 2 тысяч детей.

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