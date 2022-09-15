Задушившего и закопавшего свою знакомую жителя Удмуртии осудили на 10 лет

Убийство произошло в мае 2022 года Фото: Амир Закиров

14 сентября в Удмуртии при участии первого заместителя прокурора республики рассмотрели уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Якшур-Бодьинского района. Он обвинялся в совершении убийства женщины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по республике.

Напомним, трагедия произошла в мае 2022 года. Как было установлено, мужчина находился в одном из домов села Якшур-Бодья, где распивал со своей знакомой спиртное. Собутыльники поссорились, в результате чего обвиняемый несколько раз ударил женщину молотком по голове, а затем сдавил ей шею петлей из шнурка.

Жертва скончалась на месте от полученных телесных повреждений. Тело мужчина сразу же после убийства закопал во дворе.

В настоящее время виновному лицу по приговору суда назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. Отбывать его мужчина будет в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

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