«Зенит-Ижевск» разгромил «Химик-Август» и вышел в 1/32 финала Кубка России по футболу

Победное фото из раздевалки. Фото: vk.com/fczenitizhevsk
14 сентября в Ижевске прошел матч 1/64 финала Кубка России по футболу – местный «Зенит» принимал «Химик-Август» (Вурнары, Чувашия). Игра завершилась разгромной победой хозяев.
Счет был открыт уже на третьей минуте – отличился полузащитник ижевчан Денис Кравченко. На 13-й минуте центрфорвард Даниил Наговицын удвоил преимущество хозяев.
В середине первого тайма гости смогли распечатать ворота ижевчан, однако до перерыва в ворота «Химика» залетело еще два мяча (забили Александр Новицкий и Даниил Наговицын, оформивший таким образом дубль). Первая половина игры завершилась со счетом 4:1.
В начале второго тайма Аркадий Симанов положил в ворота гостей еще один мяч. Итог матча – 5:1 в пользу ижевского клуба.
Пары 1/32 финала Кубка России определятся по итогам жеребьевки, которая состоится позднее.
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