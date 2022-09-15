Ветеранская организация «Ижстали» отметила 55-летний юбилей

Фото: Ижсталь

Ветеранская организация завода «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») отметила 55-летие выставкой и концертом.

Ветеранская организация «Ижстали» объединяет около 8,5 тысяч пенсионеров и является одной из крупнейших ветеранских организаций республики. Почти половина из них имеют почетные звания, обладателям которых выплачивается дополнительное денежное вознаграждение к пенсии из средств завода. Ветераны – почетные гости на всех культурно-массовых и торжественных мероприятиях. Они принимают участие в заводской спартакиаде в составе команд подразделений, где работали до выхода на пенсию. Под эгидой Совета ветеранов «Ижстали» регулярно работает клуб «Ветеран», в рамках которого проводятся встречи с руководством завода, концерты, творческие выставки, лекции и консультации медицинских и социальных работников.

Фото: Ижсталь

Фото: Ижсталь

Ветеранская организация отметила юбилей выставкой «Дары осени» и концертом муниципального хореографического ансамбля «Ижевск». На выставке были представлены , разнообразные цветы, овощи и фрукты, выращенные на дачных участках, а также заготовки по оригинальным рецептам с возможностью дегустации и целые дизайнерские композиции.

Фото: Ижсталь

Фото: Ижсталь

В ходе мероприятия наиболее активные ветераны завода были награждены грамотами президиума Совета республиканской организации ветеранов. Бывший работник транспортного цеха Владимир Наговицын отмечен почётным знаком Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов. А председатель Совета ветеранов «Ижстали» Хамзя Музеев удостоен благодарности Главы Удмуртской Республики.

Фото: Ижсталь

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