Жительницу Ижевска приговорили к 200 часам обязательных работ за пьяное вождение

В столице Удмуртии перед судом предстала 48-летняя ижевчанка, обвиняемая в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения Фото: Архив КП

В столице Удмуртии перед судом предстала 48-летняя ижевчанка, обвиняемая в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (часть 1 статьи 264.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в начале июля текущего года экипаж ДПС остановил черный внедорожник, за рулем которого находилась обвиняемая. У женщины имелись явные признаки алкогольного опьянения, однако от медосвидетельствования она отказалась. Полицейские отстранили ее от управления автомобилем и составили административные материалы.

Позднее выяснилось, что ранее она уже привлекалась к ответственности за отказ от медицинского освидетельствования, что равносильно управлению автомобилем в нетрезвом состоянии.

«Кроме того, водитель за последние три года 78 раз привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД», _отметили в ведомстве.

Суд приговорил женщину к 200 часам обязательных работ с лишением права управлять транспортными средствами на 2,5 года. Приговор еще не вступил в законную силу.

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