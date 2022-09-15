Гороскоп на 16 сентября: у Овнов – конфликты со второй половинкой, а Раки задумаются о переезде

Раков ждут глобальные перемены в жизни
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Со второй половинкой у Овнов – сплошные конфликты и размолвки. Найти общий язык с партнером будет трудно из-за отсутствия взаимопонимания. Но желание сохранить отношения не уйдет у обоих партнеров.
Не стоит сегодня принимать решения только на основе собственных желаний. Прислушайтесь к мнению окружающих людей – и результат вас приятно удивит.
Этот день даст вам шанс реализовать возможности в области, где раньше был застой. Не упустите его.
Раков ждут глобальные перемены в жизни. Возможно, вы задумаетесь о переезде в другой город.
Львам стоит признать свои ошибки и извиниться перед человеком, которого вы обидели. В течение дня вас ждет разговор по душам.
Девы сегодня крайне непродуктивны на работе – все валится из рук, и вообще хочется отдыхать.
В этот день вы окажетесь в центре внимания. От поклонников просто отбою не будет, и вообще в любовной сфере все очень насыщенно.
Кто-то вам завидует и затаил на вас злобу. Остерегайтесь недоброжелателей и злословия.
Будьте смелы и ничего не бойтесь. А к вечеру расслабьтесь.
Возможно, вам будет некомфортно в собственной шкуре. Кажется, что вы сможете спрятаться от боли этого мира за маской.
День, когда получится и хорошо поработать, и хорошо отдохнуть. День пройдет в приятной компании. Не исключен флирт.
Рыбам стоит запланировать поход к врачу. Впрочем, специалист вас обрадует – все не так серьезно, как могло бы быть.
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