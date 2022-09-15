Сотрудник ФСИН в Удмуртии подозревается в незаконной рубке леса с использованием заключенных

В Удмуртии сотрудник одного из учреждений управления ФСИН по региону подозревается в незаконной рубке леса Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Удмуртии сотрудник одного из учреждений управления ФСИН по региону подозревается в незаконной рубке леса. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.

По данным следствия, в период с ноября 2021 по февраль 2022 года мужчина, злоупотребляя должностными полномочиями, организовал незаконную рубку леса с использованием труда заключенных на территории Завьяловского лесничества.

Лесному фонду был причинен ущерб в размере 1,8 млн рублей.

Лица, причастные к преступлению, были установлены при участии отдела собственной безопасности УФСИН России по Удмуртии. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ – «Незаконная рубка лесных насаждений».

Мужчину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ведутся следственные действия.

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