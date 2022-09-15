Клинический психолог посоветовала спать по 7-8 часов, чтобы избежать депрессии

Депрессией в современном мире могут называть как тяжелое состояние невротического или эндогенного происхождения, так и временное уныние

Для профилактики депрессии необходимо спать не менее 7 часов в сутки. Об этом в беседе с RT рассказала эксперт рынка HealthNet Национальной технологической инициативы (НТИ), клинический психолог, директор центра психологии СамГМУ Иркям Ахмерова.

«Депрессией в современном мире могут называть как тяжелое состояние невротического или эндогенного происхождения, так и временное уныние. Наша психика опирается на наше физическое состояние, поэтому, чтобы избежать упаднического состояния, важно ежедневно уделять 15—20 минут физической нагрузке, спать по 7—8 часов в проветриваемой комнате с закрытыми шторами. Причем очень важно ложиться не в тот же день, когда нужно проснуться», — рассказала она.

Также она посоветовала следить за водным балансом и питанием: в рационе обязательно должны присутствовать фрукты и овощи.

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