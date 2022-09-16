Двух иностранцев задержали в Ижевске за покушение на сбыт наркотиков

При личном досмотре молодых людей полицейские обнаружили в их сумке 40 свертков с синтетическими наркотиками. Фото: УМВД России по Удмуртии

В лесополосе на территории Октябрьского района Ижевска полицейские задержали двоих иностранных граждан – 22-летнего студента одного из вузов и 23-летнего повара ресторана. Как сообщает пресс-служба УМВД России по республике, молодые люди подозреваются в покушении на сбыт наркотиков.

«При личном досмотре задержанных полицейские обнаружили в их сумке 40 свертков, в которых, согласно результатам исследования, находилось наркотическое средство синтетического происхождения», - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции установили, что молодые люди являются закладчиками одного из интернет-магазинов. Запрещенные вещества они забрали из тайника в лесу, впоследствии планировали сбыть их на территории республики.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ – «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Подозреваемых поместили в СИЗО, им грозит до 20 лет лишения свободы.

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