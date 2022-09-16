Руководителя подразделения оборонного предприятия в Удмуртии осудили за откаты

В Удмуртии за откаты осудили руководителя одного из подразделений предприятия оборонно-промышленного комплекса региона Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Удмуртии осудили руководителя одного из подразделений предприятия оборонно-промышленного комплекса региона. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по республике, он признан виновным в мошенничестве.

«Следствием установлено, что подозреваемый, используя служебное положение, при организации договорной работы с контрагентами получал от них денежные средства за действия в интересах коммерческих организаций», - говорится в сообщении.

Его причастность к совершению противоправных действий выявили сотрудники регионального Управления ФСБ. Следственное управление СКР по республике возбудило уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ - «Мошенничество».

Мужчина признал вину. Верховный суд Удмуртии приговорил его к 1 году исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

В отношении коммерческих организаций, участвовавших в незаконных сделках, возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 ст. 19.28 КоАП РФ - «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».

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