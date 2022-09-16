Туман ожидается в Удмуртии в ночь на 17 сентября

Ближайшей ночью местами по Удмуртии ожидается туман
Фото: Амир Закиров
Ближайшей ночью в Удмуртии ожидается туман. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.
«По данным Удмуртского Гидрометцентра, ночью с 16 на 17 сентября местами по Удмуртии ожидается туман», – говорится в сообщении.
Напомним, в выходные в республике ожидается прохладная, влажная погода.
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