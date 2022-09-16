Гороскоп на 17 сентября: Близнецам нужно чаще улыбаться, а Рыбы затеяли опасную игру

Астрологический прогноз на субботу Фото: Архив КП

ОВЕН

Вы не готовы закрыть глаза на несправедливость. Все-таки вы всегда были честным человеком и нет причин изменять своим правилам.

ТЕЛЕЦ

Наступило момент, чтобы достать козыря из рукава. Не упустите это время. Удачный ход может круто изменить вашу жизнь.

БЛИЗНЕЦЫ

Насупленное лицо не является признаком ума. Ваш интеллект не нуждается в строгости. Будьте собой. Дурачиться и веселиться со вкусом – на пользу настроению и даже вашей репутации.

РАК

Раз в год и палка стреляет. Помните это выражение и не отметайте вариантов, которые на первый взгляд кажутся невероятными. Подготовьтесь по всем фронтам.

ЛЕВ

Встречи с друзьями, кино, прогулки звучат как избитые варианты выходного дня, но в действительности, именно они сейчас вам и нужны. Отвлекитесь от проблем и вдохните свежего воздуха.

ДЕВЫ

Выбранная дорога ведет к успеху. Не сворачивайте. На пути будет много привлекательных тропинок. Но вы помните про свою мечту. Для нее сделано уже очень многое.

ВЕСЫ

Отстаивать личные границы нужно и важно. Если работа пытается вторгнуться в ваше семейное время, то лишь вам по силу расставить все по своим местам. Иначе вы рискуете оказаться в ситуации, когда и рабочие задачи уже невыполнимы, и близкие на вас обижены.

СКОРПИОН

Позвольте себе быть не только рыцарем, но и драконом. Пусть не такой хороший и покладистый, зато ваше пламя многих приведет в чувства. Не надо тушеваться, когда вас атакуют.

СТРЕЛЕЦ

В вашу жизнь возвращаются уже почти забытые люди. Оказывается, по вам скучали и вспоминали гораздо чаще, чем можно было предположить. Что ж, вы всегда открыты общению. А пока будете делиться своими новостями за несколько последних лет – еще раз порадуетесь, как многое успели.

КОЗЕРОГ

Усидеть сразу на двух стульях непросто, но вы по-прежнему пытаетесь. Выберете для себя сегодня одну роль и исполните ее с блеском. Либо вы домовитый хозяин, который не боится генеральной уборки, либо вы беззаботный весельчак, который отдыхает, не отказывая себе ни в чем.

ВОДОЛЕЙ

Благополучная жизнь – ваша награда за долгие годы упорного труда. Насладитесь ей. У вас есть полное право поступать только так, как хочется.

РЫБЫ

Рациональность – не ваш конек. Игра, которую вы затеяли, весьма сомнительна. Подумайте, еще не поздно от нее отказаться. Обдумать все риски лучше уже сейчас, пока вы еще на набрали полную скорость.

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