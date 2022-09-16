Жителю Пермского края грозит до 2 лет за убийство лосихи в Удмуртии

Фото: пресс-служба УМВД России по Удмуртии
В Удмуртии задержан 39-летний неработающий житель Пермского края, подозреваемый в незаконной охоте на территории республики. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
В декабре 2021 года в поле у дороги Дебесы – Шаркан в Дебесском районе нашли останки лосихи, из которых полицейские достали пулю. Было возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ – «Незаконная охота». Ущерб оценили в 80 000 рублей.
Причастность подозреваемого к преступлению была установлена в том числе благодаря баллистической экспертизе пули, которую достали из туши животного.
Мужчину отпустили под подписку о невыезде, ему грозит до 2 лет лишения свободы.
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