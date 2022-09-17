До + 19 градусов облачность с прояснениями обещают синоптики в Ижевске 17 сентября

Сегодня можно немного отдохнуть и насладиться хорошей погодой Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск. Суббота – это прекрасный день, когда можно немного расслабиться и отпустить переживания, что накопились за рабочую неделю.

А пока мы расскажем вам о погоде!

Днем 17 сентября в Ижевске ожидается облачность с прояснениями. Температура воздуха составит до +19 °С. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра Удмуртии.

Ночью столбик термометра опустится до + 6 °С. Возможны небольшие дожди.

Ветер Юго-восточный 3 м/с.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление составит 743 мм рт. ст. Влажность воздуха утром около 68%, днем 70%, вечером 86%.

Магнитное поле неустойчивое.

«Комсомолка» желает всем хорошего и плодотворного дня!

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