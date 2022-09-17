1250 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии за минувшие сутки

Статистика ковида на утро субботы Фото: Амир Закиров

На утро субботы, 17 сентября, в Удмуртии зарегистрировано 1 250 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В том числе заразились 229 детей младше 14 лет и 198 граждан старше 65 лет. Об этом сообщает республиканский Минздрав на официальной странице «ВКонтакте».

В ковид-центры за минувшие сутки госпитализировано 78 жителей региона.

73 человека выздоровели и были выписаны.

Зарегистрировано 2 летальных случая. Мужчине было 93 года, женщине было 52 года.

В общей сложности по состоянию на утро 17 сентября в Удмуртии зарегистрировано 192 418 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Из этого числа 178 659 человек выздоровели и 4 072 человека скончались (у 3 870 умерших диагноз был лабораторно подтвержден).

Сейчас у 6 787 человек заболевание протекает в легкой форме, 340 заболевших находится в состоянии средней степени тяжести и 27 – в тяжелом состоянии. Семеро пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Прививку против коронавирусной инфекции сделали уже 702 677 жителей региона, 561 855 человек получили второй компонент вакцины. 228 233 жителя прошли ревакцинацию.

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