Гороскоп на 18 сентября: Скорпионы увидят ответы в прошлом, Девы найдут их в любви

Новый день принесет с собой новые эмоции Фото: Сергей ГРАЧЕВ

ОВЕН

То, что вы оценивали как верное решение, может показаться иным. Доверьтесь своему чутью. Даже если жизнь резко меняет курс, вы придете к цели.

ТЕЛЕЦ

Отправляйтесь в путешествие в одиночестве, чтобы прийти к гармонии с собой. Расслабьтесь. Удача уже на вашей стороне.

БЛИЗНЕЦЫ

Будьте смелыми и ничего не бойтесь. За вашей спиной надежная поддержка семьи. Впереди вас ждут новая любовь. Стремитесь к ней.

РАК

Наступает пора обновления. Вы можете открыть в себе новые таланты. Любое действие будет верным. Начните новое дело, которое вас порадует.

ЛЕВ

Вы утратили связь с собой и близкими и стали скупы на душевное тепло. Пришла пора расстаться с тяготящим прошлым. Начав с малого, вы круто измените свою жизнь к лучшему.

ДЕВА

Вам кажется, что мир давит на вас и вот-вот обидит. Не нужно закрываться от него в броню. Совсем скоро в вашу жизнь придет особенный человек, который подарит вам свет и любовь.

ВЕСЫ

Желанный вами выигрыш не принесет вам счастья или удовлетворения. Посмотрите, какой ценой достанется вам победа. Возможно, пришла пора отступить. Ваше время еще не пришло.

СКОРПИОН

Не оставляйте прошлое позади. Счастливые воспоминания и традиции наполнят ваше сердце надеждой и помогут решить конфликты настоящего. Удача ждет в будущем.

СТРЕЛЕЦ

Жизнь вокруг вас бьет ключом, просто вы не замечаете ее красоту. Остановитесь. Проведите этот день не спеша. Энергия наполнит вас и поможет исцелению души.

КОЗЕРОГ

Гордость и честь станут вашими главными аргументами в борьбе за независимость. Действуйте, смотря на мир свежим взглядом. Решение у вас в руках.

ВОДОЛЕЙ

Вдохновение озарит вас. Поддайтесь ему и дайте волю своему воображению. Если хотите, денежное изобилие придет в вашу жизнь. Не стесняйтесь выйти на свет.

РЫБЫ

Следите за своим языком. Сегодня ваши слова имеют особую силу. Будьте четко уверены в своих убеждениях. Скажите миру о любви, и она придет к вам.

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