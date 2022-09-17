Жителя Удмуртии осудили за кражу железобетонных плит

Суд учел смягчающие обстоятельства Фото: Диля Ахмадишина

Житель города Камбарка осужден за хищение имущества, принадлежащего предприятию, признанного банкротом. Об этом сообщает пресс-служба Камбарского районного суда по Удмуртии.

Было установлено, что в ноябре 2021 года обвиняемый смог пройти в цех, находящийся на территории пострадавшего предприятия, где обнаружил железобетонные плиты, которые являлись напольным покрытием.

С целью их хищения злоумышленник обратился к своему знакомому, руководителю другой компании. Он имел в своем распоряжении специальную технику для демонтажа. Введя его в заблуждение, обвиняемый смог достигнуть договоренности на использование оборудования.

При помощи услуг наемных работников, которые не предполагали об истинных намерениях своего заказчика, он демонтировал и вывез плиты в количестве 57 штук на охраняемую территорию своего знакомого.

Общий ущерб, который подсудимый нанес потерпевшей компании, составил 514 тысяч рублей.

Во время судебного заседания он полностью признал свою вину.

Суд учел смягчающие обстоятельства (полное признание вины в совершении инкриминируемого деяния; явку с повинной; активное способствование в раскрытии и расследовании преступления; наличие малолетнего ребенка) и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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