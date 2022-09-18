Клинический психолог рассказал о наиболее подверженных сезонной депрессии людях

Людям не хватает витаминов и отдыха Фото: Архив «КП» в Ижевске

Клинический психолог, писатель, лауреат премии «Золотая Психея» Михаил Хорс рассказал RT, какие факторы способствуют возникновению сезонной депрессии и какому типу людей она наиболее свойственна. Так, по словам психолога, осенью сокращается длительность светового дня, возникает дефицит витаминов D и E, накапливается физическая усталость.

Кроме того, ухудшение самочувствия может возникнуть из-за несоответствия ожидания и реальности. «Человек наслушался блогеров и псевдогуру, которые говорят: все зависит от тебя, ты все можешь, у тебя все получится, — и он живет в определенной эйфории, а в реальности сталкивается с тем, что от него не все зависит. И вот этот конфликт и есть отрицание своего права на волнообразное развитие», — рассказал Михаил Хорс.

В результате перечисленных факторов у одного типа людей возникает негативное влияние на эмоциональную сферу, при этом у других изменений не наблюдается. Как рассказал специалист, люди, которые относятся к первому типу, верят в то, что их жизнь должна развиваться «линейно и только в лучшую сторону».

Как отметил Михаил Хорс, в результате снижения их тонуса, люди первого типа внутренне протестуют. На фоне этого возникает эмоциональное напряжение, что провоцирует сезонную депрессию.

Люди второго типа рассматривают жизнь как «волнообразный процесс», поэтому подобные изменения для них не становятся болезненными.

Так, по словам эксперта, первому типу людей необходимо «понизить уровень требовательности» к своей эффективности и комфорту.

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