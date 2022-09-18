Гороскоп на 19 сентября: Львам стоит вступить в международный контакт, а Весам начать гадать на кофейной гуще

Новый день принесет с собой новые эмоции Фото: Архив «КП» в Ижевске

ОВЕН

Новый день обернется для вас возможностью измениться в лучшую сторону. Звезды рекомендуют смотреть на все коллапсы и запары с позитивом, тогда это станет для вас отличной прокачкой личности.

ТЕЛЕЦ

Звезды рекомендуют вам особо не напрягаться. Живите интересно и насыщенно, позволяйте себе удовлетворить ваши желания. Близкие люди сегодня справятся и без вас.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам пора сделать первый шаг и устроить свидание. Это касается как тех, кто только кем-то заинтересовался, так и тех, кто подрастерял огонек в отношениях. Это не совсем в ваших правилах, но все нормально — сегодня вам можно выйти из зоны комфорта.

РАК

Звезды не читают вам морали, но напоминают о том, что необходимо определить приоритет в жизни. Наметьте для себя цели и пропишите план, о котором давно думали, но никак не решались исполнить. Однако проработайте отходные пути заранее, чтобы потом не поддаваться панике.

ЛЕВ

Любые международные контакты в этот день пойдут вам на пользу. Путешествия, переписки с иностранцами в приложениях для знакомств, блюда других национальностей — выберите то, что подходит вам.

ДЕВА

Звезды говорят, что сегодня вы будете не только необычайно деловиты, но и приметесь раздавать непрошенные советы. Возможно, вы в самом деле знаете, как будет лучше для других, но здесь присутствует момент опасности. Перенаправьте энергию на образование, еще один сертификат о прохождении курса лишним не будет.

ВЕСЫ

В этот день вас всюду будут преследовать знаки. Вселенная настойчиво хочет вам что-то донести, и вам пора бы к ней прислушаться. Ненароком поглядывайте на кофейную гущу, подмечайте одинаковые цифры и обязательно слушайте радио — вдруг вы найдете искомый ответ в куплетах?

СКОРПИОН

Сегодня вы решите все сложности, которые успели накопиться. Правда, сил на это может уйти столько, что приводить в порядок потом придется вас. Запланируйте на вечер SPA-комбо, вы тоже заслужили отдых.

СТРЕЛЕЦ

Звезды говорят, что в вас проснется небывалая добродетель и эмпатия. Адресатами могут стать друзья, родные или вовсе незнакомцы — неважно. Внимание в любом случае будет вознаграждено.

КОЗЕРОГ

Сегодняшний день станет сплошным приветом из прошлого. Давняя любовь напишет вам в соцсетях, а на улице вы непременно встретите старого знакомого. Не пытайтесь сделать вид, что вы их не знаете. Камбэки принесут вам радость, ну или хотя бы новый опыт.

ВОДОЛЕЙ

Самое время открыть охоту за трофеями из осенних коллекций. Вы не только удачно подберете базовые вещи, но и снимете накопившееся напряжение.

РЫБЫ

Рыбы будут пожинать плоды собственного труда. Только, чур, не расслабляться! Звезды говорят, что сейчас вам важно наметить новые цели.

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