Резкое потепление ожидается в Ижевске 19 сентября

Хотя день окажется теплым, все равно пройдут дожди и даже возможны грозы
Фото: Алена Селезнева
19 сентября в Ижевске потеплеет до +22…+24 градусов. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр.
При этом ожидаются умеренные дожди, местами грозы и град. Также прогнозируется усиление южного ветра до 15–17 м/с.
Ранее «Комсомолка» рассказывала, придет ли в Ижевск бабье лето.
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