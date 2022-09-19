Резкое потепление ожидается в Ижевске 19 сентября

Хотя день окажется теплым, все равно пройдут дожди и даже возможны грозы Фото: Алена Селезнева

19 сентября в Ижевске потеплеет до +22…+24 градусов. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр.

При этом ожидаются умеренные дожди, местами грозы и град. Также прогнозируется усиление южного ветра до 15–17 м/с.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, придет ли в Ижевск бабье лето.

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