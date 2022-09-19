В кинотеатре Ижевска покажут премьеру фильма с участием тренера по шахматам из Дебес

Благодаря таким людям, как Сергей Васильев, шахматы стали популярны не только в Дебесах, но и в Удмуртии. Фото: Ильяс Бекмансуров

23 сентября в 17 часов в кинотеатре «Империя Грез» (ТЦ «Сигма») состоится премьера альманаха «Люди дела» (12+). Это сериал про обычных людей, которые по пути к мечте собирают вокруг себя талантливых людей и меняют этот мир.

Одна из новелл посвящена диспетчеру электростанции в Дебесах Сергею Васильеву. Он просто любит шахматы, причем настолько, что задумал сделать свое село шахматной столицей Удмуртии. У него все получилось, и о Дебесах сейчас знают далеко за пределами республики.

Съемки в Дебесах проходили в середине августа 2021 года. В них приняли участие и другие влюбленные в шахматы люди, благодаря которым в республике проводятся всероссийские турниры, где играют сильнейшие юные шахматисты страны. Они рассказали о том, как все зарождалось и каким непростым был этот путь.

Сначала в библиотеке Дебес собирались, чтобы просто провести время за шахматной доской, а потом появился клуб «Король и пешка» Фото: Ильяс Бекмансуров

«Я думал — они все делают по-другому! Представлял, что буду рассказывать как отчеты в основном, какой я молодец, а на самом деле… Я не специалист. И мне очень приятно, что в жизни выдалась возможность пообщаться с такими людьми-профессионалами», – рассказал о своих впечатлениях от съемочного процесса шахматный герой Удмуртии.

Ждем всех неравнодушных к шахматам в кинотеатре «Империя Грез» (ТЦ «Сигма») 23 сентября в 17 часов. Можно будет не только посмотреть фильм, но и пообщаться с героями новеллы. Показ бесплатный, предварительно необходимо зарегистрироваться.