Гороскоп на 20 сентября: Раков будут манить дальние края, Дев – авантюры, а Стрельцов – слава

Раков потянет в дальние края Фото: Амир Закиров

ОВЕН

Звезды советуют вам сегодня сделать упор на здоровое питание. Возможно, даже устроить разгрузочный день. В делах сердечных наступает благоприятное время для свиданий и признаний. Кроме того, вы можете задуматься о покупке жилья и переезде – и это будет не просто случайная мысль.

ТЕЛЕЦ

Сегодня только вторник, а вы уже так устали, будто неделя подходит к концу - потому что вы пашете, как вол. Нужно сделать перерыв, сосредоточиться на более простых задачах. И еще, у врача давно были? Хорошо бы проверить сердце и нервишки.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы сегодня так милы, что окружающих захочется сравнивать вас с плюшевым мишкой. Но даже у плюшевых медведей бывают зубы. Так что с вами лучше без фамильярности. Тем более что вы заслужили уважение своими поступками. Кричать об этом не надо, но аккуратно намекнуть не помешает.

РАК

Вас потянет в дальние края, но прежде чем с бухты-барахты срываться с места, распланируйте все. Осенний отпуск – дело хорошее, но требует разумного подхода. Возможно, самый лучший вариант для отдыха – это санаторий, где даже в сентябре тепло, светло и мухи не кусают.

ЛЕВ

Судьба преподнесет вам сразу несколько подарков, вы даже можете подумать, что у вас наступил внеочередной День рождения. А это просто ваша полоса везения наконец-то до вас добралась. И она будет довольно широкой, эта полоса, готовьтесь к радостям и удовольствиям.

ДЕВА

У вас возникнет соблазн сделать что-то против правил. И это может быть чревато. Возможно, вы таким образом захотите пощекотать себе нервы, а возможно, вас уже просто достало делать все «как нужно, а не как хочется». Что ж, на свой страх и риск попробуйте, но оно вам точно надо?

ВЕСЫ

Кто-то рядом очень нуждается в вашей помощи, не пропустите этот сигнал бедствия. Также вас ждут поездки и какая-то суматоха. В какой-то момент вам вообще потребуется оказаться в двух местах одновременно. Но вы все разрулите, сегодня у вас суперспособности!

СКОРПИОН

Ваше умение заботиться об окружающих сегодня вам очень пригодится. И окружающие обязательно оценят ваши старания. Также вероятна какая-то бытовая ситуация, которая покажется вам тупиковой, но она не стоит ваших нервов. Вы решали и более серьезные проблемы.

СТРЕЛЕЦ

Вас ждет общение с большим количеством людей. Возможно, это будет вечеринка или деловая встреча. В любом случае это событие будет вам интересно и принесет много положительных эмоций или даже определенную славу. А вот перетруждаться сегодня не стоит, есть риск переоценить свои силы и потом об этом пожалеть.

КОЗЕРОГ

В вашей жизни произойдет какое-то важное событие – вплоть до предложения руки и сердца. Есть вероятность, что вы сами и будете инициатором, особенно, если это то, на что вы давно хотели, но не могли решиться. При этом не стоит зацикливаться на своих делах, обращайте внимание на то, что происходит вокруг, эта информация пригодится в будущем.

ВОДОЛЕЙ

Вам предстоит подготовка к какому-то выступлению. Проблема в том, что вас все время будут отвлекать. Ноне переживайте, вы все успеете. Хотя есть и небольшая вероятность аврала. А еще сегодня вы можете себя чем-то побаловать, в чем давно себе отказывали. И результат вас приятно удивит.

РЫБЫ

Вы находитесь на распутье. Вам дают противоречащие друг другу советы, и вы чувствуете себя запутавшимися. Но важно иметь свою голову на плечах. Спокойно взвесьте все «за» и «против», оцените свои возможности, и делайте так, как посчитаете нужным. Также вам нужно обратись внимание на свое здоровье.

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