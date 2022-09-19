В Ижевске мужчина с игрушечным пистолетом пытался ограбить ломбард

В Ижевске мужчина пытался ограбить ломбард, вооружившись игрушечным пистолетом. Фото: УМВД России по Удмуртии

В Ижевске задержан 45-летний безработный местный житель, который пытался ограбить ломбард, вооружившись игрушечным пистолетом. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии.

«По версии следствия, подозреваемый вошел в ломбард по ул. Ворошилова г. Ижевска в вечернее время. Угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, стал требовать передачи денежных средств. При этом злоумышленник находился в медицинской маске», - говорится в сообщении.

На момент нападения в сейфе находилось 175 тысяч рублей. Однако завладеть деньгами мужчине не удалось – девушка-продавец успела нажать тревожную кнопку. Испугавшийся грабитель скрылся с места преступления.

В дальнейшем мужчина выкинул верхнюю одежду в мусорный бак. Предметом, которым он угрожал продавщице, оказался игрушечный пистолет. Вскоре его задержали.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ – «Разбой». Подозреваемого водворили в следственный изолятор.

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