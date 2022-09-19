Дмитрий Потапов ушел с поста руководителя управления внутренней политики администрации главы и правительства Удмуртии

Дмитрий Потапов. Фото: udmurt.ru

Глава управления по внутренней политике администрации главы и правительства Удмуртии Дмитрий Потапов покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

«Дмитрий Потапов покинул пост руководителя Управления внутренней политики Администрации Главы и Правительства Удмуртии. Трудовые отношения расторгнуты по соглашению сторон в связи с переходом на новую работу», - говорится в сообщении.

Потапов возглавлял управление с марта 2019 года. Ранее он был заместителем начальника этого направления, а до этого - руководителем отдела информационной политики.

Исполнять обязанности руководителя управления будет заместитель руководителя администрации главы и правительства республики Дмитрий Миронов.

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