Санитарный автомобиль столкнулся с мусоровозом под Ижевском

В Удмуртии произошло лобовое столкновение мусоровоза и санитарного автомобиля. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Вечером 19 сентября недалеко от поворота к деревне Подшивалово произошло ДТП с участием санитарного автомобиля и мусоровоза. Очевидцы сообщили об этом в социальных сетях.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Как прокомментировали в 1-ом отделе УГИБДД МВД по Удмуртии, авария случилась в Завьяловском районе около 17:40 на 22-ом километре автодороги «Ижевск-Ува».

Согласно предварительным данным, за рулем санитарного автомобиля Подшиваловской врачебной амбулатории находился 60-летний водитель. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с мусоровозом, которым управлял 37-летний мужчина.

Известно, что в момент аварии медработников и пациентов в салоне не было. Водитель санитарного автомобиля госпитализирован с травмами.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства ДТП

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