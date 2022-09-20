20 сентября в Ижевске ожидается переменная облачность и до +20 градусов тепла

Какая погода ждет ижевчан во вторник Фото: Михаил ФРОЛОВ

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на этот вторник.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, днем 20 сентября в Ижевске ожидается переменная облачность. Температура воздуха в столице Удмуртии составит +18..+20 °С. Местами вероятны небольшие дожди. Скорость юго-западного ветра достигнет 9–14 м/с.

К вечеру, по данным Росгидрометцентра, столбик термометра опустится до +7 °С. Ветер не изменит направления, но его скорость снизится до 2 м/с. Ночью синоптики дождей не обещают.

Желаем вам отличного дня!

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