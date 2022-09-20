Четырех жительниц Ижевска осудят за организацию занятия проституцией под видом массажного салона

21-летняя ижевчанка арендовала помещение под массажный салон Фото: Амир Закиров

В Ижевске перед судом предстанут 4 местные жительницы. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, они обвиняются в организации занятия проституцией (часть 1 статьи 241 УК РФ).

По версии следствия, 21-летняя ижевчанка арендовала помещение под салон, где оказывались интимные услуги. Еще три девушки контролировали работу «массажисток», выполняя роль администраторов.

Уголовное дело направлено в Индустриальный районный суд. Девушкам грозит до 5 лет лишения свободы.

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