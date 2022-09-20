В Удмуртии за сутки выявили 1 237 новых случаев COVID-19

Выздоровел 61 человек Фото: Амир Закиров

В Удмуртии за минувшие сутки выявлено 1 237 новых случаев заболевания коронавирусом (днем ранее – 1 392), в ковид-стационары госпитализированы 58 человек. Об этом утром 20 сентября сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Проведено 5 807 тестов на коронавирус, выявлено 1 237 новых случаев. В числе заболевших 214 детей до 14 лет, 207 граждан старше 65 лет», — говорится в сообщении.

Летальных случаев нет. Выздоровел 61 человек.

На утро 20 сентября 7 344 человека наблюдаются в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 375 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести. 34 человека - в тяжелом состоянии, из них 12 – на аппаратах ИВЛ.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 196 397 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 178 826 пациентов выздоровели. 4 074 человека скончались, из них 3 874 - с подтвержденным диагнозом.

Вакцинировались 702 759 жителей региона, из них 561 897 получили второй компонент. 229 893 человека прошли ревакцинацию.

В Минздраве напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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