В Удмуртии спасли упавшую в колодец свинью

Животное вернули хозяевам. Фото: vk.com/gpsur

19 сентября в селе Сюмси спасатели вызволили из колодца свинью. Об этом сообщает пресс-служба Государственной противопожарной службы Удмуртии.

Свинью поднимали с помощью тросов. Пожарные переживали, что животное начнет брыкаться и сорвется вниз, однако оно вело себя спокойно.

После завершения спасательной операции животное вернули хозяевам.

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