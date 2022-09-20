После пожара: что происходит у сгоревшего корпуса лакокрасочного производства в Ижевске?

Сегодня утром журналисты «КП-Ижевск» снова побывали на месте происшествия. Фото: Сергей Грачев

Вчера, 19 сентября, на улице Салютовская, 31 в столице Удмуртии, где расположено лакокрасочное предприятие Palizh, произошел крупный пожар. Информация о возгорании поступила в 20:40. Полностью потушить пожар удалось спустя лишь 9 часов.

Сегодня утром журналисты «КП-Ижевск» снова побывали на месте происшествия. Еще несколько часов назад здесь шла борьба с огнем. По прибытии мы увидели сгоревшие кровлю и два этажа производственно-складского помещения, но запах гари и едкого дыма уже не чувствуется. На случай повторного возгорания около предприятия дежурят две пожарные машины.

Недалеко от здания стояли взволнованные сотрудники предприятия. Между собой они обсуждали вчерашнее возгорание, но при виде журналиста замолчали и наотрез отказались разговаривать. Было понятно, что они ждут дальнейших распоряжений руководства.

Фото: Сергей Грачев

«Мы сами пока не знаем, как будет проходить сегодняшний день, и что будет дальше. Разговаривайте с руководством», – поделился один из работников.

К этому времени к сотрудникам подошла директор предприятия Елена Телицына, которая сообщила им о переезде в другое здание компании. Также она пояснила, что необходимо оценить масштаб ущерба и состояние здания, после чего и будут приниматься дальнейшие решения.

«Сейчас, исходя из всей ситуации, у меня нет времени на обсуждение произошедшего. Переговорим об этом в конце дня», – пообещала Елена Телицына.

Напомним, площадь пожара превысила 5000 кв. м, произошло частичное обрушение кровли на 1600 кв. м. Локализовать возгорание удалось к 23:24, полностью ликвидировать – к 05:45. К счастью, обошлось без пострадавших среди людей.

Причины происшествия и сумма ущерба устанавливаются.

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