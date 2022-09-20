Гороскоп на 21 сентября: Рыбам пора возвращаться домой, а Ракам покинуть свою раковину

Перемены естественны. Не нужно их бояться Фото: Архив КП

ОВЕН

Когда на душе тяжесть, ищите счастье в простых мелочах. Яркое солнце будет светить в этот день для вас. Удача приходит к тем, кто улыбается.

ТЕЛЕЦ

Устремите свой взгляд за горизонт. Отвлекитесь от вашей обыденных дней и пробуйте новое. Судьба подарит шанс исполнить желания. Нужно только не упустить эту возможность.

БЛИЗНЕЦЫ

Преграда, к которой вы пришли, не остановит вас. Посоветуйтесь с друзьями. Вместе вы сможете найти другой путь. С ними дела пойдут на лад.

РАК

Волнения и тревоги – сиюминутная защита, которая мешает вам. Мир постоянно меняется, и очень важно изменяться вместе с ним. Найдите в себе силы открыться ему. Скоро все наладится.

ЛЕВ

Все вернется в привычное русло. Изобилия в вашей жизни будет достаточно. Но не забудьте за материальные ценности отдавать взамен что-то духовное.

ДЕВА

Исцеление ран от болезненного разрыва найдется в знаниях. Примите себя таким, какой вы есть. Даже если будущее туманно, солнце сможет озарить ваш путь.

ВЕСЫ

Соберитесь. Вам понадобиться храбрость, чтобы разобраться в проблеме. Помните, вы не одиноки. Рядом с вами есть люди, которые готовы помочь в любой беде.

СКОРПИОН

Сердце запоет от любви. Нужно только посмотреть и здраво оценить себя и свои достижения. Оставаясь верными своим идеалам, вы сможете претворить в жизнь самые смелые мечты.

СТРЕЛЕЦ

Ваши слабости никто не будет высмеивать. Прогоните страхи прочь и откройте свое сердце перед второй половинкой. Удача в отношениях не оставит вас. И вы придете к важному открытию.

КОЗЕРОГ

Вам нужно начать диалог, обсуждая свои идеи. Опыт поможет вам отстоять позицию. Главное – не берите на себя слишком много. Сейчас важно разобрать накопившееся.

ВОДОЛЕЙ

Чудо, о котором вы не смели и мечтать, скоро произойдет. Взгляните на привычную жизнь по-новому и ловите вдохновение. Мир заметит вас.

РЫБЫ

То, что пугает вас, исчезнет. Жизнь начинает набирать обороты. Рядом с семьей вы наконец-то ощутите прилив энергии. Путешествие заканчивается. Пора возвращаться домой.

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