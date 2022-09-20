Туман ожидается в Удмуртии в ночь на 21 сентября

В ночь с 20 на 21 сентября 2022 года местами по республике ожидается туман
Фото: Амир Закиров
Ближайшей ночью в Удмуртии ожидается туман. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.
«По информации Удмуртского Гидрометцентра, ночью с 20 на 21 сентября 2022 года местами по республике ожидается туман», – говорится в сообщении.
Водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными осторожными.
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