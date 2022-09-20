На количество пожаров и аварий 19 сентября в Ижевске могла повлиять Черная Луна

Финалист 14-й битвы экстрасенсов Ирина Богданова Фото: Архив КП

В понедельник, 19 сентября, жителей Ижевска и всей Удмуртии встревожила череда происшествий. Напомним, утро в столице республики началось со взрыва бытового газа, а вечером ЧП начали происходить одно за другим. Сначала появилось сообщение о санитарном автомобиле, который столкнулся с мусоровозом, затем, буквально в течение часа, загорелось здание в Завьялово, а жуткой кульминацией стал крупный пожар на лакокрасочном заводе.

«Это мистика какая-то», – начали поговаривать жители. Мы решили разобраться, а есть ли тут реально мистика или это просто ряд совпадений.

Как объяснила финалист 14-й битвы экстрасенсов Ирина Богданова, определенное влияние действительно имело место.

«С 20 часов понедельника до двух часов ночи вторника Луна проходила через Лилит (по терминологии астрологов – это особое положение Луны – прим. Ред). Это так называемая Черная Луна, и она дала о себе знать. Как раз в моменты происшествий она была достаточно сильна. Еще и ретроградный Меркурий продолжает влиять. То есть планеты не дремлют», – утверждает ведунья.

При этом Ирина Богданова делает оговорку: это не значит, что все беды нужно списывать на влияние небесных тел. Да, люди ему подвержены, но только когда теряют осторожность и начинают вести себя самонадеянно или же заведомо имеют особенности психики. Тогда происходят конфликты, аварии, ДТП.

«Черная Луна, Лилит, обостряет негативы внутри людей», – говорит эксперт.

Кроме того, ведунья рассказала, что сентябрь нередко бывает тяжелым месяцем, подающим сигналы, что человек где-то «не дорабатывает».

«Это время Девы, время подводить итоги и планировать. Не исправились? Следующий урок будет ужесточен», – предупреждает Ирина Богданова.

По словам эксперта, самое разумное в это период – анализировать все свои поступки и их возможные последствия, а также сохранять предельную осторожность.

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