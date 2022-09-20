Пьяный водитель «Гранты» скрылся с места ДТП в Ижевске

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Около 19:30 19 сентября напротив ТЦ «Флагман» в Ижевске (ул. Удмуртская, 255Б) столкнулись два легковых автомобиля, сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии.

Установлено, что водитель автомобиля LADA Granta, не соблюдая безопасную дистанцию, столкнулся с попутным «ВАЗ-2105», после чего скрылся с места аварии. В результате ДТП пострадали 72-летний водитель «пятерки» и его 76-летний пассажир, им оказали разовую медпомощь.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Впоследствии стоящую «Гранту» была обнаружили на улице Грибоедова. На водительском сиденье находился явно нетрезвый 40-летний мужчина. Медосвидетельствование подтвердило состояние опьянения.

«По данному факту сотрудниками полиции вынесены определения о возбуждении дел об административных правонарушениях и проведении административного расследования по статьям 12.24 и 12.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», - говорится в сообщении.

Проводится проверка.

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