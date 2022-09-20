Запретить продажу безникотиновых смесей для вейпов несовершеннолетним предложили в России

Детский омбудсмен Ирина Волынец предложила запретить продажу безникотиновых смесей для вейпов несовершеннолетним Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила запретить продажу безникотиновых смесей для вейпов несовершеннолетним. Об этом пишет RT.

Ранее Волынец направила запрос в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей Минздрава России. Там ей ответили, что сейчас вейпы не подлежат обязательной сертификации, а норм содержания химических веществ в смесях для них не разработано.

«При этом позиционируемые производителями как относительно безопасные безникотиновые вейпы несут в себе большое количество потенциально вредных, а зачастую непредсказуемых эффектов для здоровья человека», — отметили в центре.

Кроме того, в ходе исследований специалисты обнаружили никотин в жидкостях, помеченных как безникотиновые.

«С учетом вышеизложенного прошу вас, уважаемый Михаил Альбертович, устранить это обстоятельство и инициировать данный запрет на территории Российской Федерации», — говорится в обращении детского омбудсмена на имя главы Минздрава РФ Михаила Мурашко.

Инициативу Ирины Волынец поддержал первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

«Я полностью поддерживаю такую инициативу. Подражание курению — это первый этап, начало курения. Надо запретить», - заявил парламентарий в беседе с RT.

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