До 19 градусов тепла прогнозируют в Ижевске 21 сентября

Днем 21 сентября в Ижевске ожидается переменная облачность и до +17-19 °С Фото: Сергей Грачёв

Днем 21 сентября в Ижевске ожидается переменная облачность и до +17-19 °С, сообщает пресс-служба гидрометцентра Удмуртии.

Осадков не ожидается. Ветер южный, 5-10 м/с.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление составит 750 мм рт. ст. Влажность воздуха утром около 77%, днем 55%, вечером 73%. Магнитное поле спокойное.

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