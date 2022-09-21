До 19 градусов тепла прогнозируют в Ижевске 21 сентября

Днем 21 сентября в Ижевске ожидается переменная облачность и до +17-19 °С
Фото: Сергей Грачёв
Днем 21 сентября в Ижевске ожидается переменная облачность и до +17-19 °С, сообщает пресс-служба гидрометцентра Удмуртии.
Осадков не ожидается. Ветер южный, 5-10 м/с.
По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление составит 750 мм рт. ст. Влажность воздуха утром около 77%, днем 55%, вечером 73%. Магнитное поле спокойное.
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