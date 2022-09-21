В Удмуртии за сутки выявили 992 новых случая COVID-19, скончался 47-летний мужчина

Выздоровели 276 человек Фото: Алена Селезнева

В Удмуртии за минувшие сутки выявлено 992 новых случая заболевания коронавирусом (днем ранее – 1 237), в ковид-стационары госпитализирован 71 человек. Об этом утром 21 сентября сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Проведено 4 950 тестов на коронавирус, выявлено 992 новых случая. В числе заболевших 263 ребенка до 14 лет, 177 граждан старше 65 лет», — говорится в сообщении.

Коронавирус унес жизнь 47-летнего мужчины. Выздоровели 276 человек.

На утро 21 сентября 7 576 человек наблюдаются в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 370 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести. 35 человек - в тяжелом состоянии, из них 11 – на аппаратах ИВЛ.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 197 389 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 179 102 пациента выздоровели. 4 075 человек скончались, из них 3 875 - с подтвержденным диагнозом.

Вакцинировались 702 799 жителей региона, из них 561 938 получили второй компонент. 230 649 человек прошли ревакцинацию.

В Минздраве напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Бармен из Можги получил 6 лет колонии за попытку убийства посетителя

В Удмуртии на территорию СНТ зашла медведица с медвежатами

Подсудимому грозит пожизненное, могила утопает в цветах: что изменилось с момента гибели девушки из Камбарки от рук пермского стрелка