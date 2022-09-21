«Удмуртнефть» выиграла два золота, серебро и бронзу на Всероссийском конкурсе профмастерства

Фото: «Удмуртнефть»

Сотрудники «Удмуртнефти» снова показали высокие результаты в финале Всероссийского смотра-конкурса «Лучший по профессии» НК «Роснефть».

Смотр-конкурс «Лучший по профессии-2022» проходил в сентябре в Самаре. За звание лучших соревновались более 1,5 тыс. участников, представляющих дочерние общества «Роснефти», в том числе и компания из Удмуртии - «Удмуртнефть».

Среди машинистов насосной станции по закачке рабочего агента в пласт лучшим признан работник «Удмуртнефти» Юрий Никитин. Он подчеркнул: «Победить мне помогла поддержка. Чувствовал её от близких, друзей, наставников».

Второе место среди операторов товарных занял работник «Удмуртнефти» Алексей Потемкин. Третье место в номинации «Лаборант химического анализа» – у работника «Удмуртнефти» Юлии Загребиной.

Отличились по итогам конкурса и сотрудники дочернего общества «Удмуртнефти» - ООО «Удмуртэнергонефть». Электромонтёры по ремонту и обслуживанию электрического оборудования Александр Ардашев, Дмитрий Баев, Юрий Прозоров стали победителями в номинации «Электромонтёр».

Корпоративный конкурс «Лучший по профессии» позволяет обмениваться опытом и повышать престиж рабочих и инженерных специальностей.