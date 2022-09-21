В Удмуртии в ДТП погиб 60-летний водитель «Гранты»

Погибший водитель не был пристегнут ремнем безопасности. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

20 сентября на шестом километре автодороги «Каракулино – Красный Бор» в Каракулинском районе Удмуртии произошла дорожная авария со смертельным исходом. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД по республике.

По предварительным данным, 60-летний водитель автомобиля LADA Granta не справился с управлением, машина опрокинулась и столкнулась с дорожным знаком.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Лада Гранта» получил смертельную травму», - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина не был пристегнут ремнем безопасности.

По факту ДТП проводится проверка.

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