Экс-главе муниципалитета в Удмуртии грозит до 2 лет за служебный подлог

В Удмуртии осудят экс-главу муниципального образования Фото: Диля Ахмадишина

В Удмуртии осудят бывшего главу муниципального образования «Дмитрошурское» Сюмсинского района республики. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, он обвиняется в совершении служебного подлога (часть 1 статьи 292 УК РФ).

По версии следствия, в 2010 году глава муниципалитета подписал документы о приемке площадок для сбора твердых коммунальных отходов. На деле же эти площадки не были обустроены должным образом.

«Муниципальному образованию «Дмитрошурское» причинен ущерб на сумму более 21 тыс. руб.», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ущерб обвиняемый возместил. Уголовное дело направлено в Сюмсинский районный суд. Экс-чиновнику грозит до 2 лет лишения свободы.

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