Завершить ремонт Дома купца Охизина в Ижевске планируют к концу октября

Здание 1914 года постройки является объектом культурного наследия регионального значения Фото :vk.com/olegbekmemetev

В Ижевске завершается капитальный ремонт исторического здания Дома купца Охизина на улице Пастухова. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава города Олег Бекмеметьев.

«В конце октября строители должны предъявить выполненные работы заказчику. <…> Вместе с представителями Горстроя, который выступает заказчиком, и руководством школы оценили качество ремонта, зафиксировали небольшие недочеты, которые предстоит оперативно устранить», - написал градоначальник.

Фото :vk.com/olegbekmemetev

Здание 1914 года постройки является объектом культурного наследия регионального значения. Сейчас здесь располагается Детская школа искусств №2.

Основной объем работ уже выполнен: отремонтированы фасады, заменены окна и двери, обустроены входные группы, восстановлены перекрытия, смонтированы инженерные системы, для маломобильных граждан установлены два подъемника. На фасаде сохранены элементы декора начала прошлого века.

Фото :vk.com/olegbekmemetev

Сейчас дизайнеры продумывают интерьеры концертного зала, студии звукозаписи и учебных классов. Фото :vk.com/olegbekmemetev

Сейчас дизайнеры продумывают интерьеры концертного зала, студии звукозаписи и учебных классов. Уже закуплены учебное оборудование и новая мебель.

Напомним, капитальный ремонт объекта стартовал летом 2021 года. Ранее сообщалась о планах открыть здание уже в этом году.

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