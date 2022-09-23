Александр Бречалов отказался от мандата депутата Государственного Совета Удмуртии

Александр Бречалов отказался от мандата депутата Госсовета
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Шесть депутатов, избранных в Госсовет Удмуртии по спискам партии «Единая Россия», отказались от своих мандатов. Об этом пишет «Ъ-Удмуртия» со ссылкой на документы регионального Центризбиркома.
Так, в числе отказавшихся переизбранный на пост главы Удмуртии на второй срок Александр Бречалов, руководитель администрации главы и правительства региона Сергей Смирнов, председатель Гордумы Ижевска Фарит Губаев, председатель постоянной комиссии Гордумы Ижевска по соцполитике, предприниматель Бахруз Гумбатов, замгендиректора ИЭМЗ «Купол» Игорь Краснов, а также экс-глава администрации Ленинского района Ижевска Рамиль Гайнуллин, который прошел в Госсовет по одномандатному округу.
Освободившиеся места в региональном парламенте передали пяти кандидатам, которые были следующими в партийных списках ЕР:
- Альфия Нафикова, заведующая отделением ГКБ №4 Ижевска;
- Любовь Зайцева, глава администрации Индустриального района Ижевска;
- Вячеслав Девятов, руководитель регионального штаба «Молодой гвардии Единой России»;
- Рамиль Шаяхметов, ведущий инженер ИЭМЗ «Купол»;
- Рашид Абашев, замгендиректора ПАО «Удмуртнефть».
Ранее по спискам «Единой России» в Госсовет прошли восемь кандидатов:
- Татьяна Ишматова, председатель комиссии по образованию Госсовета шестого созыва;
- Иван Черезов, председатель комиссии по физкультуре Госсовета шестого созыва;
- Георгий Крылов, директор ГУП «Рыбхоз «Пихтовка»;
- Юрий Федоров, член Совета Федерации от Удмуртии;
- Александр Прозоров, заместитель председателя Госсовета Удмуртии шестого созыва
- Сергей Мусинов, советник гендиректора СарапульскогоЭГЗ;
- Армен Манукян, директор ООО «Амберд»;
- Александр Шаклеин, главный врач Республиканской клинической больницы №1.
Еще 36 кандидатов от ЕР победили в одномандатных округах:
- Ирина Плигина, директор УК «ЖРП №8»;
- Диана Кропотина, директор окружного отделения в СЗФО Фонда продовольствия «Русь»;
- Эдуард Бабаян, коммерческий директор ООО «Станкогрупп»;
- Рамиль Гайнуллин, экс-глава администрации Ленинского района Ижевска;
- Наиль Мухамедзянов, председатель совета директоров ООО «Холдинг Орбита-М»;
- Виктор Дьяков, замдиректора ООО «Локомотив»;
- Сергей Лукьянчиков, начальник отдела по правовым вопросам ПАО «Ижсталь»;
- Андрей Бабин, исполнительный директор ООО «СтройГрупп»;
- Марина Лукина, директор ООО «Центр репродуктивного здоровья»;
- Дмитрий Муханов, гендиректор МУП «Ижводоканал»;
- Андрей Денисов, заместитель генерального директора по правовым вопросам ООО «Комос Групп»;
- Надежда Онищенко, директор школы №74 Ижевска;
- Катрина Селезнева, директор МАУ «Спортивная школа «Нефтяник»;
- Александр Мурашов, гендиректор ООО «Байконур»;
- Анатолий Бородулин, замдиректора ООО «СпецТехСтрой»;
- Сергей Зуев, помощник гендиректора АО «Воткинский завод»;
- Владимир Пальшин, заместитель вице-президента-управляющий производственной площадкой «Глазов-молоко» ООО «Милком»;
- Сергей Чинейкин, гендиректор АО «Чепецкий механический завод»;
- Рашит Абашев, гендиректор завода «Красная звезда»;
- Анатолий Наумов, гендиректор АО «Элеконд»;
- Алексей Малюк, гендиректор ООО «Удмуртская хлебная компания;
- Сергей Сидоров, гендиректор ООО «Корпорация «Аксион»;
- Алексей Санников, гендиректор ООО «Мебельная фабрика МСТ.Мебель»;
- Владислав Кочетков, заместитель гендиректора ООО «Воткинский хлебокомбинат»;
- Андрей Волков, гендиректор ООО «Цветы Удмуртии»;
- Дмитрий Кузнецов, замгендиректора – вице-президент –управляющий ООО «Птицефабрика «Вараксино»;
- Елена Дербилова, ЕР, руководитель фракции «Единая Россия» в Госсовете шестого созыва;
- Дмитрий Лукин, руководитель президиума Олимпийского совета Удмуртской Республики;
- Дмитрий Арсибеков, гендиректор АО «Белкамнефть»;
- Петр Фомин, начальник ГУ МЧС по Удмуртии;
- Алексей Вершинин, гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск»;
- Александр Коробейников, замгендиректора ООО «Комос Групп»;
- Андрей Ураськин, директор Государственного национального театра Удмуртии;
- Александр Сазонов, исполнительный директор ООО «Юника Инвест»;
- Анатолий Хохряков, гендиректор АО «Восход»;
- Владимир Невоструев, председатель Госсовета шестого созыва.
Напомним, первая сессия нового состава Госсовета Удмуртии пройдет 27 сентября.
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