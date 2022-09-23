Александр Бречалов отказался от мандата депутата Государственного Совета Удмуртии

Александр Бречалов отказался от мандата депутата Госсовета Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Шесть депутатов, избранных в Госсовет Удмуртии по спискам партии «Единая Россия», отказались от своих мандатов. Об этом пишет «Ъ-Удмуртия» со ссылкой на документы регионального Центризбиркома.

Так, в числе отказавшихся переизбранный на пост главы Удмуртии на второй срок Александр Бречалов, руководитель администрации главы и правительства региона Сергей Смирнов, председатель Гордумы Ижевска Фарит Губаев, председатель постоянной комиссии Гордумы Ижевска по соцполитике, предприниматель Бахруз Гумбатов, замгендиректора ИЭМЗ «Купол» Игорь Краснов, а также экс-глава администрации Ленинского района Ижевска Рамиль Гайнуллин, который прошел в Госсовет по одномандатному округу.

Освободившиеся места в региональном парламенте передали пяти кандидатам, которые были следующими в партийных списках ЕР:

- Альфия Нафикова, заведующая отделением ГКБ №4 Ижевска;

- Любовь Зайцева, глава администрации Индустриального района Ижевска;

- Вячеслав Девятов, руководитель регионального штаба «Молодой гвардии Единой России»;

- Рамиль Шаяхметов, ведущий инженер ИЭМЗ «Купол»;

- Рашид Абашев, замгендиректора ПАО «Удмуртнефть».

Ранее по спискам «Единой России» в Госсовет прошли восемь кандидатов:

- Татьяна Ишматова, председатель комиссии по образованию Госсовета шестого созыва;

- Иван Черезов, председатель комиссии по физкультуре Госсовета шестого созыва;

- Георгий Крылов, директор ГУП «Рыбхоз «Пихтовка»;

- Юрий Федоров, член Совета Федерации от Удмуртии;

- Александр Прозоров, заместитель председателя Госсовета Удмуртии шестого созыва

- Сергей Мусинов, советник гендиректора СарапульскогоЭГЗ;

- Армен Манукян, директор ООО «Амберд»;

- Александр Шаклеин, главный врач Республиканской клинической больницы №1.

Еще 36 кандидатов от ЕР победили в одномандатных округах:

- Ирина Плигина, директор УК «ЖРП №8»;

- Диана Кропотина, директор окружного отделения в СЗФО Фонда продовольствия «Русь»;

- Эдуард Бабаян, коммерческий директор ООО «Станкогрупп»;

- Рамиль Гайнуллин, экс-глава администрации Ленинского района Ижевска;

- Наиль Мухамедзянов, председатель совета директоров ООО «Холдинг Орбита-М»;

- Виктор Дьяков, замдиректора ООО «Локомотив»;

- Сергей Лукьянчиков, начальник отдела по правовым вопросам ПАО «Ижсталь»;

- Андрей Бабин, исполнительный директор ООО «СтройГрупп»;

- Марина Лукина, директор ООО «Центр репродуктивного здоровья»;

- Дмитрий Муханов, гендиректор МУП «Ижводоканал»;

- Андрей Денисов, заместитель генерального директора по правовым вопросам ООО «Комос Групп»;

- Надежда Онищенко, директор школы №74 Ижевска;

- Катрина Селезнева, директор МАУ «Спортивная школа «Нефтяник»;

- Александр Мурашов, гендиректор ООО «Байконур»;

- Анатолий Бородулин, замдиректора ООО «СпецТехСтрой»;

- Сергей Зуев, помощник гендиректора АО «Воткинский завод»;

- Владимир Пальшин, заместитель вице-президента-управляющий производственной площадкой «Глазов-молоко» ООО «Милком»;

- Сергей Чинейкин, гендиректор АО «Чепецкий механический завод»;

- Рашит Абашев, гендиректор завода «Красная звезда»;

- Анатолий Наумов, гендиректор АО «Элеконд»;

- Алексей Малюк, гендиректор ООО «Удмуртская хлебная компания;

- Сергей Сидоров, гендиректор ООО «Корпорация «Аксион»;

- Алексей Санников, гендиректор ООО «Мебельная фабрика МСТ.Мебель»;

- Владислав Кочетков, заместитель гендиректора ООО «Воткинский хлебокомбинат»;

- Андрей Волков, гендиректор ООО «Цветы Удмуртии»;

- Дмитрий Кузнецов, замгендиректора – вице-президент –управляющий ООО «Птицефабрика «Вараксино»;

- Елена Дербилова, ЕР, руководитель фракции «Единая Россия» в Госсовете шестого созыва;

- Дмитрий Лукин, руководитель президиума Олимпийского совета Удмуртской Республики;

- Дмитрий Арсибеков, гендиректор АО «Белкамнефть»;

- Петр Фомин, начальник ГУ МЧС по Удмуртии;

- Алексей Вершинин, гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск»;

- Александр Коробейников, замгендиректора ООО «Комос Групп»;

- Андрей Ураськин, директор Государственного национального театра Удмуртии;

- Александр Сазонов, исполнительный директор ООО «Юника Инвест»;

- Анатолий Хохряков, гендиректор АО «Восход»;

- Владимир Невоструев, председатель Госсовета шестого созыва.

Напомним, первая сессия нового состава Госсовета Удмуртии пройдет 27 сентября.

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