Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика23 сентября 2022 8:24

Александр Бречалов отказался от мандата депутата Государственного Совета Удмуртии

Опубликован список депутатов Госсовета от партии «Единая Россия»
Дмитрий Коренев
Александр Бречалов отказался от мандата депутата Госсовета

Александр Бречалов отказался от мандата депутата Госсовета

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Шесть депутатов, избранных в Госсовет Удмуртии по спискам партии «Единая Россия», отказались от своих мандатов. Об этом пишет «Ъ-Удмуртия» со ссылкой на документы регионального Центризбиркома.

Так, в числе отказавшихся переизбранный на пост главы Удмуртии на второй срок Александр Бречалов, руководитель администрации главы и правительства региона Сергей Смирнов, председатель Гордумы Ижевска Фарит Губаев, председатель постоянной комиссии Гордумы Ижевска по соцполитике, предприниматель Бахруз Гумбатов, замгендиректора ИЭМЗ «Купол» Игорь Краснов, а также экс-глава администрации Ленинского района Ижевска Рамиль Гайнуллин, который прошел в Госсовет по одномандатному округу.

Освободившиеся места в региональном парламенте передали пяти кандидатам, которые были следующими в партийных списках ЕР:

- Альфия Нафикова, заведующая отделением ГКБ №4 Ижевска;

- Любовь Зайцева, глава администрации Индустриального района Ижевска;

- Вячеслав Девятов, руководитель регионального штаба «Молодой гвардии Единой России»;

- Рамиль Шаяхметов, ведущий инженер ИЭМЗ «Купол»;

- Рашид Абашев, замгендиректора ПАО «Удмуртнефть».

Ранее по спискам «Единой России» в Госсовет прошли восемь кандидатов:

- Татьяна Ишматова, председатель комиссии по образованию Госсовета шестого созыва;

- Иван Черезов, председатель комиссии по физкультуре Госсовета шестого созыва;

- Георгий Крылов, директор ГУП «Рыбхоз «Пихтовка»;

- Юрий Федоров, член Совета Федерации от Удмуртии;

- Александр Прозоров, заместитель председателя Госсовета Удмуртии шестого созыва

- Сергей Мусинов, советник гендиректора СарапульскогоЭГЗ;

- Армен Манукян, директор ООО «Амберд»;

- Александр Шаклеин, главный врач Республиканской клинической больницы №1.

Еще 36 кандидатов от ЕР победили в одномандатных округах:

- Ирина Плигина, директор УК «ЖРП №8»;

- Диана Кропотина, директор окружного отделения в СЗФО Фонда продовольствия «Русь»;

- Эдуард Бабаян, коммерческий директор ООО «Станкогрупп»;

- Рамиль Гайнуллин, экс-глава администрации Ленинского района Ижевска;

- Наиль Мухамедзянов, председатель совета директоров ООО «Холдинг Орбита-М»;

- Виктор Дьяков, замдиректора ООО «Локомотив»;

- Сергей Лукьянчиков, начальник отдела по правовым вопросам ПАО «Ижсталь»;

- Андрей Бабин, исполнительный директор ООО «СтройГрупп»;

- Марина Лукина, директор ООО «Центр репродуктивного здоровья»;

- Дмитрий Муханов, гендиректор МУП «Ижводоканал»;

- Андрей Денисов, заместитель генерального директора по правовым вопросам ООО «Комос Групп»;

- Надежда Онищенко, директор школы №74 Ижевска;

- Катрина Селезнева, директор МАУ «Спортивная школа «Нефтяник»;

- Александр Мурашов, гендиректор ООО «Байконур»;

- Анатолий Бородулин, замдиректора ООО «СпецТехСтрой»;

- Сергей Зуев, помощник гендиректора АО «Воткинский завод»;

- Владимир Пальшин, заместитель вице-президента-управляющий производственной площадкой «Глазов-молоко» ООО «Милком»;

- Сергей Чинейкин, гендиректор АО «Чепецкий механический завод»;

- Рашит Абашев, гендиректор завода «Красная звезда»;

- Анатолий Наумов, гендиректор АО «Элеконд»;

- Алексей Малюк, гендиректор ООО «Удмуртская хлебная компания;

- Сергей Сидоров, гендиректор ООО «Корпорация «Аксион»;

- Алексей Санников, гендиректор ООО «Мебельная фабрика МСТ.Мебель»;

- Владислав Кочетков, заместитель гендиректора ООО «Воткинский хлебокомбинат»;

- Андрей Волков, гендиректор ООО «Цветы Удмуртии»;

- Дмитрий Кузнецов, замгендиректора – вице-президент –управляющий ООО «Птицефабрика «Вараксино»;

- Елена Дербилова, ЕР, руководитель фракции «Единая Россия» в Госсовете шестого созыва;

- Дмитрий Лукин, руководитель президиума Олимпийского совета Удмуртской Республики;

- Дмитрий Арсибеков, гендиректор АО «Белкамнефть»;

- Петр Фомин, начальник ГУ МЧС по Удмуртии;

- Алексей Вершинин, гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск»;

- Александр Коробейников, замгендиректора ООО «Комос Групп»;

- Андрей Ураськин, директор Государственного национального театра Удмуртии;

- Александр Сазонов, исполнительный директор ООО «Юника Инвест»;

- Анатолий Хохряков, гендиректор АО «Восход»;

- Владимир Невоструев, председатель Госсовета шестого созыва.

Напомним, первая сессия нового состава Госсовета Удмуртии пройдет 27 сентября.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Удмуртии двое пьяных мужчин угнали и сожгли автомобиль 72-летнего пенсионера

В Удмуртии за сутки выявили 1155 новых случаев COVID-19, скончалась 62-летняя женщина

В Ижевске задержан подозреваемый в серии мошенничеств житель Тюменской области

Куда пропали проекционные переходы в Ижевске