Петр Фрадков: «модель преодоления» позволит экономике и банкам найти новые пути развития с опорой на собственные ресурсы

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Председатель ПСБ Петр Фрадков, выступая на пленарной сессии форума «Банки России - XXI век», выразил мнение, что российский банковский сектор сейчас стоит на пороге выбора, по какой модели дальше развиваться: подстраиваться под вновь возникающие ограничения в рамках общепринятой бизнес-модели либо создавать принципиально новую бизнес-модель, отвечающую всем современным вызовам.

«Есть две возможные модели развития. Первая – это так называемая иранская модель, «модель сопротивления», которая подразумевает, что экономика, включая банковскую систему, в первую очередь ищет возможности обхода санкций, то есть адаптационная модель. Не уверен, что это российский путь развития, наша модель – это скорее «экономика преодоления», предусматривающая поиск новых возможностей с точки зрения опоры на свой ресурс в том числе. Эта модель отталкивается не от негатива «как избежать», а от позитива «как приобрести»», - сказал глава ПСБ.

При этом Петр Фрадков отметил, что банки, которые в этой модели могут развиваться, должны соответствовать перечню новых критериев, среди которых, в первую очередь, совмещение функции коммерческого банка с решением государственных задач в области развития критически важных отраслей и ниш. Это позволит, с одной стороны, привлекать ресурсы, а с другой, осуществлять контроль над денежными потоками внутри страны. Еще один критерий успешности в новых условиях - выпуск на рынок широкой линейки продуктов, позволяющей перенаправить финансовые ресурсы и капитал российских инвесторов с зарубежных рынков на внутренний.

«Третий критерий - повышение доступности кредитных и инвестиционных ресурсов, в том числе за счет снижения банковского спреда с компенсацией выпадающих доходов путём создания новых сервисов для клиентов. Важнейшая вещь - умение управлять мультивалютным балансом: доллар и евро уходят, а дружественным и недружественным валютам необходимо найти законодательное определение», - резюмировал Петр Фрадков, пояснив, что последняя мера позволит выработать инструменты для управления валютными рисками как банка, так и его клиентов.

В дискуссии приняли участие руководители ведущих банков страны, органов законодательной и исполнительности власти, НСПК. Участники обсудили вызовы, с которыми банковский сектор столкнулся на фоне санкций, а также пути их решения, участие банковской системы в реализации государственных мер по преодолению «санкционного» шока и его последствий для населения и бизнеса и др.

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