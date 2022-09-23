174 тыс. мальков стерляди отправились в большое плаванье благодаря «Удмуртнефти»

Фото: «Удмуртнефть»

Компания провела экологическую акцию по восполнению биологического разнообразия водных ресурсов в акватории Воткинского и Нижнекамского водохранилищ.

Восполнение популяции стерляди имеет особое значение – в последнее время её численность сократилась. Этот вид рыбы занесён в Красную книгу России.

Экологическая акция проводилась при участии специалистов Росрыболовства. Акватории зарыбления были определены ведомством и согласованы с региональными отделами государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов. Это наиболее благоприятные места для адаптации молоди.

Выпуск мальков стерляди – системная работа «Удмуртнефти» по восполнению биологического разнообразия рек. В прошлом году в Каму были выпущены мальки щуки, стерляди и сазана. Мероприятия по зарыблению рек и водохранилищ «Удмуртнефть» проводит в течение всего года. Программа по искусственному зарыблению будет продолжена и в следующем году. Наряду с этим предприятие реализует целый ряд мероприятий по охране окружающей среды и экологии. В целом, по итогам 2021 года «Удмуртнефть» инвестировала более 1,3 млрд рублей в природоохранные мероприятия.