Гороскоп на 24 сентября: Козероги сработают как тепловые пушки, а Раки будут экспериментировать

Что ждет наших читателей в субботу? Фото: Архив КП

ОВЕН

Не вычеркивайте людей из своей жизни. Да, иногда кажется, что окружающие словно свалились с другой планеты – настолько они не слышат вас и не понимают. Попробуйте взять паузу и порассуждать. Ваш сосед, коллега, попутчик в общественном транспорте – хорошие люди. Просто смотрят на ситуацию с другой стороны. Пообщайтесь спокойно. Разбежаться всегда успеете.

ТЕЛЕЦ

Первый выходной вы можете посвятить чистоте в своем доме. Порядок на полках способствует порядку и в голове. Пока протираете пыль и освежаете окна, вы отвлечетесь от всех ненужных мыслей. Включите любимую музыку и проведите день с пользой.

БЛИЗНЕЦЫ

Слона нужно есть по частям. Не пытайтесь объять необъятное. Разделите свою большую цель на несколько конкретных задач. Вам сразу станет ясно, что, где и когда. Суббота располагает к спокойствию. Прогуляйтесь, освежите мысли и подумайте о приятном.

РАК

Осень не дает вам покоя. Нужно собирать, готовить, есть – и так по кругу. Выручит фантазия. Сливы, яблоки и кабачки могут преподнести много сюрпризов, если отойти от давно испытанных рецептов. Пробуйте новое. Благо, сырья для экспериментов у вас в избытке. Так вы будете не бороться с урожаем, а наслаждаться плодами труда.

ЛЕВ

Путь может быть долгим, тернистым. Но! Если он ведет к вашей мечте – не сворачивайте. Удача на вашей стороне. Действуйте.

ДЕВЫ

Жизнь налаживается. Финансовые проблемы отступают. Вы славно поработали и теперь имеете полное право на прекрасный отдых. Вы же давно присматривались к одному интересному заведению. Самое время бронировать столик. Вкусно ужинать, петь и танцевать – это то, что нужно в эту субботу.

ВЕСЫ

День благоприятен для небольших путешествий. Термос, бутерброды, новые пейзажи вдохнут романтику в вашу жизнь. Берите с собой самых близких и открывайте для себя новые места и красоты.

СКОРПИОН

Поберегите силы. Сейчас не лучшее время для сложных дел. Знакомый и любимый фильм легко заполнит паузу в этом выходном дне. Простые радости не менее значимы, чем шумные праздники. Тишина и размеренность наполнят подзарядят перед следующей рабочей неделей.

СТРЕЛЕЦ

Прислушайтесь к своей интуиции. Перед вами сейчас много развилок. Выбор поможет сделать ваш шестое чувство. В ближайшем будущем вы убедитесь, насколько прозорливым был ваш внутренний голос.

КОЗЕРОГ

Ваша тайная сила – становиться настоящей тепловой пушкой, когда это так необходимо. Ваши чуткость, доброта и внимательность обогреют и поддержат близких людей. Самое интересное, что сегодня как никогда действует правило «чем больше отдаешь – тем больше приобретаешь». Вы делитесь силой с другими и это наполняет уверенностью вас самого.

ВОДОЛЕЙ

У кого какие проблемы, а вам дела любовные не дают покоя. Противоположный пол тоже настроен на роман. Поэтому вы сами кузнецы своего счастья. Знакомьтесь, приглашайте на свидание и влюбляйтесь. Днем влюбленных может стать любой день календаря по вашему желанию.

РЫБЫ

Порой вам не хватает терпения, чтобы довести дела до конца. Но вам представится возможность распределить свои обязанности среди целой команды. Пусть помощники возьмут на себя рутинную работу. Тогда вам останется генерировать идеи, многие из которых, кстати, окажутся очень перспективными.

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