Гороскоп на 25 сентября: Близнецам пора сделать первый шаг, а Козерогам сказочно повезет

Астрологический прогноз для всех знаков на завтра Фото: Амир Закиров

ОВЕН

Несмотря на выходной, чтобы день прошел удачно, придется немного попотеть. Вы будете довольно успешны в отношениях с противоположным полом.

ТЕЛЕЦ

День довольно сухой, но парочка пикантных моментов вам все-таки обеспечена. Вы многое успеете, особенно если не побоитесь рисковать.

БЛИЗНЕЦЫ

Помните – если вы не сделаете первый шаг, никто не сделает его за вас. И ни в коем случае не давайте никому в долг.

РАК

Вы окажетесь в центре внимания по какому-то приятному поводу. Будьте к этому готовы.

ЛЕВ

Велик риск попасть в зависимость от более влиятельного партнера. Учитывайте это при заключении любых «союзов» - особенно на лично фронте.

ДЕВА

Благоприятный день с точки зрения финансов. Вероятны поступления из неожиданных источников. Придерживайтесь заранее составленного плана – в этом случае вас ожидает неминуемый успех.

ВЕСЫ

Тихий и спокойный денек. Лучше провести его в окружении родных и близких людей. Обратите внимание на здоровье сердечно-сосудистой системы.

СКОРПИОН

Откажитесь от импульсивных поступков. Тщательно продумывайте каждый свой шаг. При этом не стесняйтесь проявлять инициативу на личном фонте.

СТРЕЛЕЦ

Сегодня вас очень легко вывести из равновесия. Лучше отказаться от дальних поездок – ничего хорошего они вам не сулят.

КОЗЕРОГ

Едва ли сегодня есть кто-то счастливее вас - сумасшедшее везение сделает свое дело. Звезды советуют к этому не привыкать.

ВОДОЛЕЙ

Появится соблазн пойти по легкой и короткой дороге, но не лучше не надо - судьба вас таким образом проверяет. Вероятны сильнейшие катаклизмы на личном фронте, но пока еще можно их избежать.

РЫБЫ

День идеально подходит для занятий спортом и любой физической активности. Важные встречи лучше перенести на вторую половину дня.

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